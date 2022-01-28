Иркутская область вошла в число регионов России с самыми дорогими ПЦР-тестами на ковид

Общероссийский народный фронт провел мониторинг доступности медицинской помощи в стране, по итогам которого составил список регионов с самыми дорогами ПЦР-тестами в России, в него вошла Иркутска область, сообщает пресс-служба организации.

«Мы провели анализ стоимости исследования в основных крупных медицинских центрах Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова и выяснили, что цена за один тест варьируется в пределах 2 тысяч и более, при том что цена по ОМС составляет 800 рублей. Считаем, что в период, когда государственная система здравоохранения работает на пределе своих возможностей, частная медицина должна проявить социальную ответственность и снизить цены», – заявила руководитель исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.

По поводу завышения цены на анализ ОНФ обратился в региональное управление ФАС.

Сейчас завышение цены на ПЦР-тестирование на коронавирус наблюдается в 24 регионах страны, в том числе, в Ингушетии, Хакасии, Псковской области, где стоимость услуги превышает 2,5 тысячи рублей.