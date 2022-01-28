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Ученые нашли в Иркутской области три перспективные территории, где могут быть алмазы

Старший научный сотрудник Института земной коры Сибирского отделения РАН Анна Дымшиц на пресс-конференции в иркутском пресс-центре агентства «Интерфакс» заявил, что в Иркутской области обнаружены три перспективные для залегания алмазов площади.

«Сейчас выделено три перспективных участка в Чуно-Бирюсинском районе (территориальная единица, площадь расположена в Присаянье – прим. «Интерфакса»). Это еще не месторождение. Это площадь, где есть потенциал, где можно найти коренное месторождение кимберлитовых трубок», – сказала она.

Уже проведены поисковые работы, выделены перспективные участки, «где есть смысл проводить более детальное изучение». Известно, что исследование территории частично финансировалось алмазодобывающей компанией «Алроса».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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