Минлеса Приангарья продало деревья на торгах по заниженной цене – прокуратура

Региональная прокуратура выявила факт продажи сотрудниками министерства лесного комплекса Иркутской области древесины на торгах по заниженной цене, в связи с этим был направлен иск в суд, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительными аукцион и договор купли-продажи, заключенный по итогам торгов. Установлено, что сотрудники минлеса на местность, где должна была осуществиться рубка, не выезжали, не проводили проверку правильности отвода лесного участка и не считали деревья, на нем растут.

В результате в документ о продаже были внесены ложные сведения о количестве деревьев и породе древесины, что позволило их продать по заниженной цене. Поскольку рубка не проводилась, участок возвращен министерству, которое должно вернуть деньги бизнесмену, купившему его на торгах.