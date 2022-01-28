Завершено расследование дела сына экс-главы Приангарья Левченко об афере на 1 млрд рублей

Генеральная прокуратура Российской Федерации выдвинула организатору преступной группы – сыну экс-главы Приангарья – Андрею Левченко, а также четверым его сообщникам – Олегу Хамуляку, Антону Рябикину, Дмитрию Коженову и Сергеу Чернышову – обвинение в мошенничестве на 1 млрд рублей, расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«По версии следствия, Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Хамуляк и его заместитель Рябикин. Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории г. Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации», – сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, отмечается, что «благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования, в рамках которых коммерческой организации перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям – более 435,2 млн рублей».

В результате совместных действий обвиняемые незаконно получили доход почти в 1 млрд рублей. Кроме того, по версии следователей, Хамуляк, Левченко и Рябикин с помощью работников общества и иных лиц, не поставленных в известность о совершаемом преступлении, организовали составление ложных сметных отчетов о завышенных объемах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов, а также транспортных расходах при доставке лифтов к месту назначения. На их основании получен доход на общую сумму более 55,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.