19-летний парень прокатил друга в Иркутске на капоте иномарки

Сотрудники полиции привлекут к ответственности 19-летнего иркутянина, который катал друга на капоте иномарки, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Нарушителя обнаружили при мониторинге соцсетей, где было опубликовано видео с произошедшим. «Молодой человек вину свою признал и раскалялся. В отношении него составлено три административных материала», – отмечают правоохранители.

Кроме него к ответственности привлекут еще двоих водителей, которые выезжали на тротуар и встречную полосу. Их также удалось обнаружить благодаря видеозаписям.