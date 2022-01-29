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19-летний парень прокатил друга в Иркутске на капоте иномарки

Сотрудники полиции привлекут к ответственности 19-летнего иркутянина, который катал друга на капоте иномарки, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Нарушителя обнаружили при мониторинге соцсетей, где было опубликовано видео с произошедшим. «Молодой человек вину свою признал и раскалялся. В отношении него составлено три административных материала», – отмечают правоохранители.

Кроме него к ответственности привлекут еще двоих водителей, которые выезжали на тротуар и встречную полосу. Их также удалось обнаружить благодаря видеозаписям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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