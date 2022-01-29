Более 900 человек заболели коронавирусом за сутки в Приангарье – максимум за пандемию

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, болезнь за последний день выявили у 909 человек – это максимум за всю историю пандемии.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в столице Приангарья – 522, в тройке лидеров по заболеваемости также Иркутский район и Ангарск, где заболели 138 и 99 людей соответственно.

Выздоровел от болезни за день 241 человек, скончались – 18. Число госпитализированных с COVID-19 возросло на 152, до 2,7 тысячи пациентов по итогам минувших суток.