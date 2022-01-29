Пьяный иркутянин сбежал с места ДТП и бросил в машине троих подростков

Управление ГИБДД по Приангарью сообщило, что сегодня в Иркутске пьяный 22-летний водитель устроил ДТП на Академическом мосту, после чего покинул место аварии и оставил в своем транспорте троих подростков и одного совершеннолетнего пассажира, которые пострадали во время столкновения – они получили ушибы.

Инцидент произошел около 04:00. По предварительным данным, нетрезвый водитель Nissan не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение, после чего сбежал с места аварии.

Сейчас предполагаемый виновник задержан, у него отсутствуют водительские права, транспорт не зарегистрирован. В отношении него составлено несколько административных протоколов, парню за оставление места ДТП грозит арест сроком до 15 суток.

Водитель раскаивается в содеянном. По его словам, он ехал из клуба, сел за руль нетрезвым, поскольку не хватило денег на услугу «трезвый водитель», которой он собирался воспользоваться. Права у него отсутствуют, поскольку молодой человек не успел их получить в автошколе.