Три региона Сибири названы самыми выгодными территориями для майнинга в России

Эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев назвал регионы, где выгоднее всего майнить в России. Это три региона Сибири – Красноярский край, а также Иркутская и Тульская области, пишет РИА Новости.

«Майнинг развивается лучше в тех регионах, где созданы наиболее благоприятные условия за счет более низких цен. Это относится к промышленным объемам в ЦОД (например, ЦОД в Братске, Тульской области, Красноярском крае), которые стараются строить ближе к сетям ФСК, получая низкий сетевой тариф», – рассказал он.

Бокарев добавил, что аналогичная ситуация и с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, в Иркутской области). Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет.