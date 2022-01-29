Новости

Три региона Сибири названы самыми выгодными территориями для майнинга в России

Читайте также:

В правительстве России передумали запрещать криптовалюты
28 января 2022
«Создается параллельная финансовая система». ЦБ раскритиковал подход Минфина к криптовалютам
28 января 2022

Эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев назвал регионы, где выгоднее всего майнить в России. Это три региона Сибири – Красноярский край, а также Иркутская и Тульская области, пишет РИА Новости.

«Майнинг развивается лучше в тех регионах, где созданы наиболее благоприятные условия за счет более низких цен. Это относится к промышленным объемам в ЦОД (например, ЦОД в Братске, Тульской области, Красноярском крае), которые стараются строить ближе к сетям ФСК, получая низкий сетевой тариф», – рассказал он.

Бокарев добавил, что аналогичная ситуация и с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, в Иркутской области). Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#биткоин #криптовалюта #блокчейн, последние новости, 2021":
Все материалы сюжета (509)


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Более 900 человек заболели коронавирусом за сутки в Приангарье – максимум за пандемию
Иркутская область вошла в число регионов России с самыми дорогими ПЦР-тестами на ковид
Бурятия вводит ограничения на фоне рекордного роста заражений коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании