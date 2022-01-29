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Пожарная сигнализация сработала сегодня в ТРЦ «Jam Молл» в Иркутске

Персонал торгово-развлекательного центра «Jam Молл» в Иркутске сегодня обратился в пожарно-спасательную службу из-за автоматического сигнала о пожаре, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Сигнализация сработала самостоятельно при проведении ремонтных работ, персонал проверил помещение и вернул систему в дежурный режим. Подразделения МЧС не привлекались.

По поводу ложного срабатывания пожарной сигнализации будет проведена проверка и дана правовая оценка лицам, ответственным за пожарную безопасность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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