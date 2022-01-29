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Иркутская область вошла в десятку регионов РФ с наивысшим экономическим потенциалом

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов РФ по экономическому потенциалу на основе данных Федеральной налоговой службы РФ и Росстата за 3 квартал 2021 года.  В ТОП-10 списка попали два региона Сибири – Иркутска область и Красноярский край.

<p>Рейтинг Фонда развития гражданского общества</p>

Рейтинг Фонда развития гражданского общества

Приангарье разместилось на десятой строчке, Красноярский край – на шестой. В тройке лидеров Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Всего в список вошли 30 регионов.

При составлении рейтинга эксперты учитывали три параметра: объем перечисленного в бюджет  НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону; финансовые результаты работы региональных компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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