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ПЦР-лабораторию открыли в Дзержинске

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Клинико-диагностическую лабораторию открыли на базе Иркутской районной больницы в поселке Дзержинск, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время здесь обрабатывается в сутки до 100 проб на коронавирусную инфекцию. В полном объеме лаборатория заработает с 1 февраля после установки программного обеспечения. Мощность будет увеличена в два раза», – говорится в сообщении.

Лаборатория располагается в недавно отремонтированном отдельном здании на площади 249 квадратных метров. Здесь имеется 15 кабинетов, где ежедневно работают 11 сотрудников. общая мощность лаборатории – 1665 исследований в смену.

Кроме молекулярно-генетических анализов на COVID-19, здесь выполняются гематологические, химико-токсикологические, иммунологические и другие виды исследований.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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