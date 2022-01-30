Почти 1 тысяча человек заболели ковидом за сутки в Иркутской области впервые за пандемию

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки заболевание выявлено у 974 – это максимум за всю историю пандемии и абсолютный рекорд, который обновляется 20-ый день подряд.

Число госпитализированных с ковидом также растет – в настоящее время таковых почти 3 тысячи человек, количество попавших в больницу с COVID-19 людей за 24 часа выросло на 198. Скончались от болезни за день 16 человек, два – от сопутствующих патологий.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 170,4 тысячи заболевших. Больше всего зараженных по итогам суток в Иркутске, Иркутском районе и Ангарске, где выявлено 652, 87 и 64 новых случаев соответственно.