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Иркутская область получила 127 млн рублей на лекарства для амбулаторных больных COVID-19

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что регион получил 127 млн рублей на покупку лекарств для пациентов, которые лечат коронавирус дома.

«На этой неделе Иркутская область получила 127 млн рублей на лекарства амбулаторным пациентам. Минздрав начал оперативно разыгрывать контракты. Часть препаратов уже доставили в регион. В понедельник их начнут развозить по аптекам», – отметил глава региона.

По словам губернатора, из-за резкого подъема заболеваемости в регионе запасы препаратов быстро закончились, из-за чего заболевшие не смогли их получить.

По данным на 30 января в Иркутской области зафиксирована почти 1 тысяча инфицированных ковидом по итогу минувших суток – это максимум за пандемию. Рекорд по дневному заражению обновляется 20-ый день подряд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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