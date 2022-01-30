Шестерых ребят из Приангарья пригласили в российскую школу для одаренных детей

83 школьника из 13 регионов России приглашены в Летнюю школу для одаренных старшеклассников, среди них – шесть учеников из Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это участники зимних школ по математике и физике, обучающиеся в школах Иркутска, Ангарска, Братска и Усть-Илимска. Дети отправятся в специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета.

«Каждый год учениками Летней школы становятся 500–600 старшеклассников. Это участники регионального этапа Всероссийской олимпиады и других статусных олимпиад и конкурсов, лучшие ученики Заочной школы СУНЦ НГУ. Если призовых мест на олимпиадах или других заслуг у школьника еще нет, он может получить приглашение, пройдя дистанционные собеседования в Летнюю школу. Их проводят специально для ребят, проживающих далеко от Новосибирска. А успешное окончание Летней школы дает право поступить в СУНЦ НГУ», – пояснили в правительстве.