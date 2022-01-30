Более 1,5 млрд рублей направит Иркутская область в 2022 году на борьбу с лесными пожарами

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 2022 году на борьбу с лесными пожарами будет направлено 1,5 млрд рублей.

«В этом году на противопожарные мероприятия у нас заложено более 1,5 миллиардов рублей. «Иркутской авиабазой» уже заключены договоры с авиакомпаниями на мониторинг и тушение лесных пожаров. Увеличено количество маршрутов патрулирования, их протяжённость. Ведется набор парашютистов-десантников пожарной службы. Общая их численность составит 440 человек», – рассказал губернатор.

Сейчас на севере региона восстанавливаются четыре авиаотделения: идет ремонт помещений, закупаются необходимое оборудование и инвентарь. Кроме того, власти намерены создать нескольких пунктов в наиболее горимых и труднодоступных районах – это Тайшетский, Чунский, Братский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Киренский, Катангский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Казаченско-Ленский районы. Там будут находиться люди, а также техника арендаторов. Они смогут незамедлительно реагировать на возникающие происшествия.