Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

Самый дешевый – в Казахстане.

Согласно рейтингу РИА Новости, НАиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белорусси, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и в Украине – менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции – 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.

Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).