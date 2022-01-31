В декабре средний размер микрозайма составил 8,77 тысяч рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года средний размер микрозайма составил 8,77 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 3,6% (в декабре 2020 года – 8,47 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2021 года зафиксирован в:
- Москве (11,06 тыс. руб.),
- Ростовской области (10,03 тыс. руб.),
- Белгородской области (10,01 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (9,70 тыс. руб.),
- Московской области (9,65 тыс. руб.).
При этом наибольший рост среднего чека микрозайма в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали:
- Удмуртская Республика (+12,6%),
- Ленинградская область (+12,5%),
- Челябинская область (+11,5%),
- Кемеровская область (+10,5%),
- Иркутская область (+8,0%).
В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, снизился, в т.ч. в Воронежской (-18,0%), Белгородской (-6,2%), Саратовской (-5,8%), Омской (-5,8%) и Москве (-3,3%).
«В прошлом году сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи в 2020 году, который был связан с «карантинными» мероприятиями, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, средний чек займа «до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4 – 8,8 тысяч рублей».
Динамика среднего размера микрозайма в топ-30 регионов РФ по объемам выданных «займов до зарплаты» в декабре 2021г. по сравнению с декабрем 2020 года, руб.
|
|
По регионам
|
декабрь 2020, ед.
|
декабрь 2021, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
11 194
|
11 056
|
-3,3%
|
2
|
Ростовская область
|
9 627
|
10 033
|
2,0%
|
3
|
Белгородская область
|
10 450
|
10 011
|
-6,2%
|
4
|
г. Санкт-Петербург
|
9 635
|
9 698
|
-1,5%
|
5
|
Московская область
|
9 345
|
9 646
|
1,0%
|
6
|
Краснодарский край
|
9 136
|
9 544
|
2,3%
|
7
|
Воронежская область
|
11 229
|
9 410
|
-18,0%
|
8
|
Новосибирская область
|
8 682
|
9 185
|
3,6%
|
9
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
8 969
|
9 122
|
-0,4%
|
10
|
Ставропольский край
|
9 042
|
9 077
|
-1,7%
|
11
|
Республика Татарстан
|
8 216
|
9 016
|
7,4%
|
12
|
Ленинградская область
|
7 823
|
8 990
|
12,5%
|
13
|
Саратовская область
|
9 136
|
8 791
|
-5,8%
|
14
|
Челябинская область
|
7 691
|
8 760
|
11,5%
|
15
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
8 163
|
8 745
|
4,9%
|
16
|
Красноярский край
|
8 387
|
8 625
|
0,7%
|
17
|
Волгоградская область
|
8 137
|
8 595
|
3,4%
|
18
|
Республика Саха (Якутия)
|
8 275
|
8 539
|
1,0%
|
19
|
Самарская область
|
8 452
|
8 527
|
-1,2%
|
20
|
Нижегородская область
|
8 124
|
8 516
|
2,6%
|
21
|
Свердловская область
|
7 985
|
8 418
|
3,2%
|
22
|
Омская область
|
8 721
|
8 393
|
-5,8%
|
23
|
Приморский край
|
7 683
|
8 262
|
5,3%
|
24
|
Оренбургская область
|
7 654
|
8 257
|
5,6%
|
25
|
Иркутская область
|
7 250
|
7 997
|
8,0%
|
26
|
Удмуртская Республика
|
6 848
|
7 877
|
12,6%
|
27
|
Алтайский край
|
7 461
|
7 832
|
2,8%
|
28
|
Республика Башкортостан
|
7 504
|
7 831
|
2,2%
|
29
|
Пермский край
|
7 299
|
7 760
|
4,1%
|
30
|
Кемеровская область
|
6 601
|
7 453
|
10,5%