В декабре средний размер микрозайма составил 8,77 тысяч рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года средний размер микрозайма составил 8,77 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 3,6% (в декабре 2020 года – 8,47 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2021 года зафиксирован в:

Москве (11,06 тыс. руб.),

Ростовской области (10,03 тыс. руб.),

Белгородской области (10,01 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (9,70 тыс. руб.),

Московской области (9,65 тыс. руб.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали:

Удмуртская Республика (+12,6%),

Ленинградская область (+12,5%),

Челябинская область (+11,5%),

Кемеровская область (+10,5%),

Иркутская область (+8,0%).

В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, снизился, в т.ч. в Воронежской (-18,0%), Белгородской (-6,2%), Саратовской (-5,8%), Омской (-5,8%) и Москве (-3,3%).

«В прошлом году сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи в 2020 году, который был связан с «карантинными» мероприятиями, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, средний чек займа «до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4 – 8,8 тысяч рублей».

Динамика среднего размера микрозайма в топ-30 регионов РФ по объемам выданных «займов до зарплаты» в декабре 2021г. по сравнению с декабрем 2020 года, руб.