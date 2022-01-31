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В декабре средний размер микрозайма составил 8,77 тысяч рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года средний размер микрозайма составил 8,77 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 3,6% (в декабре 2020 года – 8,47 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2021 года зафиксирован в:

  • Москве (11,06 тыс. руб.), 
  • Ростовской области (10,03 тыс. руб.),
  • Белгородской области (10,01 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (9,70 тыс. руб.),
  • Московской области (9,65 тыс. руб.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали:

  • Удмуртская Республика (+12,6%),
  • Ленинградская область (+12,5%),
  • Челябинская область (+11,5%),
  • Кемеровская область (+10,5%),
  • Иркутская область (+8,0%).

В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, снизился, в т.ч. в Воронежской (-18,0%), Белгородской (-6,2%), Саратовской (-5,8%), Омской (-5,8%) и Москве (-3,3%).

«В прошлом году сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи в 2020 году, который был связан с «карантинными» мероприятиями, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, средний чек займа «до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4 – 8,8 тысяч рублей». 

Динамика среднего размера микрозайма в топ-30 регионов РФ по объемам выданных «займов до зарплаты» в декабре 2021г. по сравнению с декабрем 2020 года, руб.

 

По регионам

декабрь 2020,  ед.

декабрь    2021, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

11 194

11 056

-3,3%

2

Ростовская область

9 627

10 033

2,0%

3

Белгородская область

10 450

10 011

-6,2%

4

г. Санкт-Петербург

9 635

9 698

-1,5%

5

Московская область

9 345

9 646

1,0%

6

Краснодарский край

9 136

9 544

2,3%

7

Воронежская область

11 229

9 410

-18,0%

8

Новосибирская область

8 682

9 185

3,6%

9

Ханты-Мансийский АО - Югра

8 969

9 122

-0,4%

10

Ставропольский край

9 042

9 077

-1,7%

11

Республика Татарстан

8 216

9 016

7,4%

12

Ленинградская область

7 823

8 990

12,5%

13

Саратовская область

9 136

8 791

-5,8%

14

Челябинская область

7 691

8 760

11,5%

15

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

8 163

8 745

4,9%

16

Красноярский край

8 387

8 625

0,7%

17

Волгоградская область

8 137

8 595

3,4%

18

Республика Саха (Якутия)

8 275

8 539

1,0%

19

Самарская область

8 452

8 527

-1,2%

20

Нижегородская область

8 124

8 516

2,6%

21

Свердловская область

7 985

8 418

3,2%

22

Омская область

8 721

8 393

-5,8%

23

Приморский край

7 683

8 262

5,3%

24

Оренбургская область

7 654

8 257

5,6%

25

Иркутская область

7 250

7 997

8,0%

26

Удмуртская Республика

6 848

7 877

12,6%

27

Алтайский край

7 461

7 832

2,8%

28

Республика Башкортостан

7 504

7 831

2,2%

29

Пермский край

7 299

7 760

4,1%

30

Кемеровская область

6 601

7 453

10,5%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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