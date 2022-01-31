Как получить «супериммунитет» к коронавирусу

Об этом рассказали ученые.

Пациенты, которые заразились коронавирусом после вакцинации, могут развить «супериммунитет» к его будущим вариантам, свидетельствуют данные американских и австрийских ученых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Business Insider.

Специалисты Орегонского университета здоровья и науки в декабре пришли к выводу, что во время распространения дельта-варианта коронавируса переболевшие одним из предыдущих штаммов и вакцинированные при этом участники исследования реже заражались «дельтой».

«Не только уровень антител становится высоким, но и способность к перекрестной нейтрализации разных вариантов значительно повышается», – рассказал Business Insider Фикаду Тафессе, один из авторов американского исследования. По его словам, при так называемой «прорывной инфекции» (то есть при заражении полностью вакцинированного человека) организм получает информацию об изменчивости коронавируса, что «создает дополнительный уровень сложности набора антител».

Ученые из Австрии в еще не рецензированном исследовании показывают, что аналогичная ситуация возникает и с «омикроном». Точных данных на этот счет нет, но Тафессе настроен оптимистично.