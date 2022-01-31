Журналисты Приангарья рассказали о работе ковидных госпиталей в пятую волну пандемии

Медики по всей стране заявляют о начале пятой волны коронавируса. В одних регионах борьба уже началась, в других к наплыву пациентов готовятся, сообщает Братская студия телевидения.

По словам специалистов, после зимнего спада уровня заболеваемости – всплеск неизбежен. Такие колебания характерны для пандемий. Накаляет ситуацию и распространение нового штамма COVID-19 «омикрон», он коварнее и быстрее. Как планируют противостоять вирусу в Медицинских центрах помощи и спасения, построенных в Сибири и на Урале по инициативе Олега Дерипаски.

Ещё месяц назад про новый штамм коронавируса никто толком не знал, это были лишь какие-то рассказы о случаях заграницей. Казалось, это далеко, не про нас. Теперь же «омикрон» не просто страшилка. Буквально через пару недель после первого в России случая заражения новым штаммом из центральной части страны он добрался до Сибири. Медики объясняют, «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем любой из предыдущих штаммов. Кроме того, расширилась группа риска.

«В эту волну чаще заболевают дети. Взрослые и так подвержены, они уже болеют. Но на первом месте – несовершеннолетние. Инкубационный период и продромальный период очень короткие. Буквально два-три дня. Контагиозность высокая. Вирус поражает очень быстро окружающих, если в среду попал уже инфицированный», – Александр Кокорин, главный врач Городской больницы № 5, Братск.

Пики и спады заболеваемости в период пандемии неизбежны, говорят эпидемиологи. И следом добавляют — это не повод расслабляться. В Центрах помощи и спасения, построенных в Сибири и на Урале по инициативе Олега Дерипаски, «передышку» используют для подготовки к назревающей пятой волне.

«На данный момент у нас идёт в плановом порядке обслуживание оборудования. Поскольку есть небольшой период отдыха у оборудования. В плане медикаментозного обеспечения ничего не поменялось – у нас как всё было в наличии, так и есть. Благодаря Олегу Владимировичу появились такие центры, в том числе и наш. И благодаря его непрерывной поддержке осуществляется поставка нам, как оборудования, так и медикаментов. Олегу Владимировичу можно выразить огромную благодарность», – Виталий Каминский, заведующий Медцентром помощи и спасения, Ачинск.

Медцентры помощи и спасения полностью укомплектованы всем необходимым, в том числе благодаря поддержке Олега Дерепаски есть медикаменты, запасы кислорода пополнены, в отделениях имеются концентраторы. Но, если в Ачинске и Братске на сегодняшний день пациенты с «омикроном» не поступали, то в Шелехове с новым штаммом уже столкнулись.

«Есть два подтверждённых случая заболевания этим штаммом. Могу сказать, что это молодые люди, которые прибыли из других стран. Две разные страны. Течение не тяжёлое. Они находятся в изолированных боксах. К ним мы никого не госпитализируем. Меры безопасности все персонал соблюдает», – Татьяна Мельникова, заведующая Медцентром помощи и спасения, Шелехов.

Лёгкое течение болезни среди заражённых «омикроном», по словам врачей, не делает его менее опасным. Напротив, штамм коварен. По симптомам он практически не отличается от банального ОРВИ или гриппа, которые многие привыкли лечить самостоятельно. Делать так не стоит, даже при лёгком недомогании. Кроме того, никуда не исчез штамм «дельта».

Помните о мерах безопасности: носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики. Если нет противопоказаний, обязательно сделайте прививку. Вакцинация, на сегодняшний день, самый эффективный способ противостоять вирусу, уверены медики.