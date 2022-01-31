Иркутск готовится к «КнигаМарту-2022»

IV Международный книжный фестиваль пройдет с 3 по 6 марта, сообщили SIA.RU в администрации области.

Программа фестиваля уже составлена. Она включает встречи с писателями, лекции, мастер-классы, спектакли, презентации книг, круглые столы, книжное ток-шоу. Тема фестиваля – «Анти/Утопия». Участники обсудят постковидную реальность в виде двух вероятностей – утопии (идеального мира) и ее противоположности, антиутопии.

На фестивале выступят известные писатели, критики, издатели и популяризаторы науки. В Иркутск приедут автор пьес «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой» и «Свидетельские показания» Дмитрий Данилов; сценарист, куратор программы «Гоголь+» в театре «Гоголь-центр», соавтор сценария фильма «Дирижер» Валерий Печейкин; писательница, автор романа «Павел Чжан и прочие речные твари» Вера Богданова. Её произведение вошло в короткий список престижной Российской литературной премии «Национальный бестселлер», а также в длинные списки премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» в 2021 году. Также в «КнигаМарте» примут участие кинодраматург, автор романов «Финист – ясный сокол» и «Человек из красного дерева» Андрей Рубанов; историк, лауреат премии «Просветитель» Михаил Майзульс; научный редактор портала «Антропогенез.ру» Станислав Дробышевский.

Ключевые направления программы книжного фестиваля – «Революция», «Игра», «Перезагрузка» и «Гармония». Основная часть мероприятий состоится в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Следить за новостями «КнигаМарта» можно на сайте www.knigamart38.ru и на страницах библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского в социальных сетях.