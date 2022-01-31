Спрос на рекрутеров вырос вполовину

По данным опросов hh.ru (есть у SIA.RU), 62% компаний отмечают, что у них снизился поток кандидатов и закрывать вакансии стало сложнее.

Данная проблема спровоцировала рост потребности в hr-специалистах. Выяснилось, что за прошлый год иркутские работодатели разместили для них вполовину больше вакансий, чем в 2020-м годом (+55%). На растущий интерес к данной категории специалистов указывает и то, что доля вакансий для них в общей структуре спроса увеличилась с 2% до 3%.

Больше всего вакансий для hr-специалистов в Иркутской области было открыто компаниями из сферы строительства (13% от всех вакансий для рекрутеров в регионе), на втором месте – розничная торговля (12%), на третьем – услуги для бизнеса (8%). В десятке отраслей, которые больше всего нуждаются в hr-специалистах – продукты питания (7%), IT (6%), товары народного потребления и перевозки, логистика (по 5%).

О серьезном дефиците рекрутеров говорит и тот факт, что по итогам года, на одну вакансию для них в Иркутской области приходится лишь 2,9 резюме потенциальных кандидатов (норма: 5-6 резюме на вакансию). В целом по стране ситуация чуть лучше, но также не дотягивает до комфортной для рынка труда (3,2).

В приоритете у работодателей кандидаты с опытом работы 1-3 года (такое требование указано в 53% вакансий), но уже 21% предложений о работе доступны начинающим специалистам. Чаще всего кандидатам предлагают трудоустройство на полный рабочий день (82%), в 7% предложений указан вахтовый режим работы. Реже всего рекрутерам предлагают гибкий график (2%).