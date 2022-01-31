Скоростной интернет появится еще в 27 селах Иркутской области

Голосование за населенные пункты проводили в 2021 году на Госуслугах, рассказали SIA.RU в администрации области.
В Иркутской области интернет проведут в села:
- Кобь,
- Непа,
- Большая Тарель,
- Онгурен,
- Дальняя Закора,
- Мингатуй,
- Преображенка,
- Карам,
- Бур,
- Тибельти,
- Зарбь,
- Карлук,
- Алымовка,
- Червянка,
- Корсукова,
- Новое Приречье,
- Бада,
- Константиновка,
- Березкина,
- Худобок,
- Тихонова Падь,
- Таловка,
- Тремина,
- Заморский,
- Октябрьский,
- Бурнинская Вихоря,
- Участок Верхнеокинский.
Населенные пункты подключают к интернету по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
По данным министерства цифрового развития и связи Иркутской области, в настоящее время не имеют доступа к мобильной сети связи и интернету 332 населенных пункта 29 муниципальных образований региона. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт 4G (LTE).