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Скоростной интернет появится еще в 27 селах Иркутской области

Голосование за населенные пункты проводили в 2021 году на Госуслугах, рассказали SIA.RU в администрации области.

В Иркутской области интернет проведут в села:

  • Кобь,
  • Непа,
  • Большая Тарель,
  • Онгурен,
  • Дальняя Закора,
  • Мингатуй,
  • Преображенка,
  • Карам,
  • Бур,
  • Тибельти,
  • Зарбь,
  • Карлук,
  • Алымовка,
  • Червянка,
  • Корсукова,
  • Новое Приречье,
  • Бада,
  • Константиновка,
  • Березкина,
  • Худобок,
  • Тихонова Падь,
  • Таловка,
  • Тремина,
  • Заморский,
  • Октябрьский,
  • Бурнинская Вихоря,
  • Участок Верхнеокинский.

Населенные пункты подключают к интернету по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

По данным министерства цифрового развития и связи Иркутской области, в настоящее время не имеют доступа к мобильной сети связи и интернету 332 населенных пункта 29 муниципальных образований региона. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт 4G (LTE).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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