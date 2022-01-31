Скоростной интернет появится еще в 27 селах Иркутской области

Голосование за населенные пункты проводили в 2021 году на Госуслугах, рассказали SIA.RU в администрации области.

В Иркутской области интернет проведут в села:

Кобь,

Непа,

Большая Тарель,

Онгурен,

Дальняя Закора,

Мингатуй,

Преображенка,

Карам,

Бур,

Тибельти,

Зарбь,

Карлук,

Алымовка,

Червянка,

Корсукова,

Новое Приречье,

Бада,

Константиновка,

Березкина,

Худобок,

Тихонова Падь,

Таловка,

Тремина,

Заморский,

Октябрьский,

Бурнинская Вихоря,

Участок Верхнеокинский.

Населенные пункты подключают к интернету по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

По данным министерства цифрового развития и связи Иркутской области, в настоящее время не имеют доступа к мобильной сети связи и интернету 332 населенных пункта 29 муниципальных образований региона. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт 4G (LTE).