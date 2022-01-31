Бюджет на ремонт дорог к садоводствам Иркутской области увеличили

Сумма субсидии – 150 млн рублей, ранее её размер был 80 млн рублей. Средства получат восемь муниципальных образований, рассказали SIA.RU в администрации области.

Их общая протяжённость ремонтируемых дорог составит 28,4 километра.

Самое большое количество объектов – 15 – находится в Усольском районе. Два из них – в посёлке Железнодорожном, по одному – в Большой Елани и Белореченском. Ещё один участок находится в Усолье-Сибирском Там начнут ремонт дороги от города до садоводства «Коммунальник», протяжённостью 8,2 километра. Это сделают по поручению президента Российской Федерации.

В Иркутском районе отремонтируют восемь участков.

Они ведут к садоводствам, расположенным вдоль Александровского тракта, в Марковском и Ушаковском муниципальных образованиях и в посёлке Малая Топка.

В Иркутске работы пройдут на двух участках – подъезде к СНТ «Сибирский садовод» со стороны улицы Маршала Конева и к садоводству «Связист» в микрорайоне Жилкино.

В Братском районе на средства субсидии завершат ремонт дороги, ведущей к объединению дачных кооперативов «Дунайка». Её длина - шесть километров. Половину сделали в прошлом году, в этом году работы пройдут на второй части протяжённостью 3,7 километра.