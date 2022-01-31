Инвестиции в смартфоне: новое приложение от Банка «Приморье»

Банк «Приморье» представил «ПримИнвест» – удобное и простое мобильное приложение для управления личными финансами и торговли ценными бумагами на фондовом рынке. С его помощью можно торговать акциями и облигациями российских и иностранных компаний, собирать инвестиционный портфель и управлять своим доходом, рассказали SIA.RU в банке.

– Инвестиции на сегодняшний день являются неотъемлемой частью современной экономики, и мы считаем, что этот процесс должен быть максимально удобен и прост для наших клиентов, – комментирует заместитель Председателя Правления – финансовый директор ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. – В прошлом году Банк «Приморье» получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг от Банка России на осуществление брокерской и депозитарной деятельности*. Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы разработали удобное мобильное приложение для работы на фондовом рынке, которое включает в себя большой выбор инструментов и хороший сервис аналитики.

С помощью мобильного приложения «ПримИнвест» можно совершать операции на фондовом рынке, видеть финансовый результат каждой операции и всего набора инструментов, отслеживать изменения котировок и состояние своего портфеля.

– Уже сейчас в приложении «ПримИнвест» мы предусмотрели хороший стартовый инструментарий для инвестирования и торговли ценными бумагами на фондовом рынке, – комментирует директор департамента информационных банковских технологий ПАО АКБ «Приморье» Евгений Ласковый. – Так, у пользователей есть возможность просмотра текущих котировок по финансовым инструментам с возможностью настройки пользовательских списков; формирования рыночных, лимитированных и стоп-заявок; мониторинга и контроля собственных заявок и сделок и другие необходимые функции. Безусловно, работа над совершенствованием приложения и внедрением новых функций ведется постоянно.

Приложение «ПримИнвест» доступно для скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store. Для использования программы в основном режиме необходимо заключить Соглашение о предоставлении ПАО АКБ «Приморье» брокерских услуг на финансовых рынках в офисе Банка «Приморье».

С полной информацией о предоставляемых услугах и тарифами на брокерское обслуживание можно ознакомиться на сайте. Подробную информацию можно уточнить у специалистов Контакт-центре: 8-800-200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).