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927 случаев COVID-19: заболеваемость коронавирусом в Иркутской области незначительно снизилась

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В январе Приангарье било рекорды по суточному приросту больных, но в последний день января впервые зафиксировано снижение.

Если вчера за сутки в регионе коронавирусом заболели 974 человека (абсолютный рекорд за все волны пандемии), то 31 января прирост снизился до 927 больных.

Больше всего инфицированных в Иркутске (+636), второе, третье и четвертое место у Иркутского района (+106), Саянска (+40) и Ангарска (+38). Примечательно, что в остальных населенных пунктах региона фиксируют не больше 15 заболевших за сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Школы Шелеховского района переходят на удалеку
927 случаев COVID-19: заболеваемость коронавирусом в Иркутской области незначительно снизилась
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