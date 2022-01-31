927 случаев COVID-19: заболеваемость коронавирусом в Иркутской области незначительно снизилась

В январе Приангарье било рекорды по суточному приросту больных, но в последний день января впервые зафиксировано снижение.

Если вчера за сутки в регионе коронавирусом заболели 974 человека (абсолютный рекорд за все волны пандемии), то 31 января прирост снизился до 927 больных.

Больше всего инфицированных в Иркутске (+636), второе, третье и четвертое место у Иркутского района (+106), Саянска (+40) и Ангарска (+38). Примечательно, что в остальных населенных пунктах региона фиксируют не больше 15 заболевших за сутки.