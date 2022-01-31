Компании стали чаще принимать на работу сотрудников конкурентов

Без ограничений принимать на работу бывших сотрудников конкурирующих предприятий сегодня готово заметно больше компаний, чем в доковидные времена. Тех, кто раньше работал на конкурентов, особенно ждут в строительной отрасли и финансовых компаниях.

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей из всех округов страны.

Следить за кадровой ситуацией у конкурентов – достаточно распространенная практика: сотрудников конкурирующих предприятий, которые ищут работу, отслеживают 36% российских компаний, а вакансии своих соперников в бизнесе – 40%. И то, и другое чаще всего делают в банковской сфере (за сотрудниками там наблюдают 68% работодателей, а за вакансиями – 45%) и в сфере продаж (по 45%). Крупные компании с численностью персонала от 1000 человек отслеживают активность сотрудников и вакансии конкурентов активнее среднего и малого бизнеса (44% и 43% соответственно).

По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число работодателей, наблюдающих за кадровой ситуацией у конкурентов, немного выросло: тех, кто отслеживает вакансии, стало больше на 4 процентных пункта, а тех, кто интересуется сотрудниками в поисках работы – на 2 п.п.

Большинство российских компаний (72%) без ограничений принимает в штат сотрудников, ранее работавших у конкурентов. Такая кадровая политика в наибольшей степени свойственна строительным предприятиям (86%), банкам (82%), а также крупному бизнесу с численностью персонала свыше 1000 человек (80%). Еще 17% российских работодателей трудоустраивают бывших работников конкурирующих фирм только в исключительных случаях – подобную осторожность чаще всего проявляют IT-компании (25%) и производственные предприятия (24%). Отказывают кандидатам, в резюме которых есть строчка о работе на конкурентов, лишь 3% работодателей. Впрочем, в сфере услуг и IT такого правила придерживаются чаще (11% и 8% соответственно).

Число работодателей, без ограничений принимающих в штат бывших работников конкурентов, по сравнению с 2010 годом выросло на 16 п.п. Сказывается нехватка персонала, спровоцированная пандемией коронавируса и демографической «ямой» 1990-х.