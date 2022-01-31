Новости

Лондон заморозит активы российских энергетических компаний в случае вторжения в Украину

Читайте также:

Пентагон перебросит в Европу десантников
28 января 2022
США требуют созвать заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины
28 января 2022

Ограничения коснутся физических и юридических лиц, обладающих для России «стратегической значимостью», сообщает РБК со ссылкой на The Times.

Ограничения могут коснуться и других секторов экономики, пишет газета. Власти Великобритании готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Лицам, которые попадут в список, будет запрещен въезд на территорию Британии.

В эфире Sky News Элизабет Трасс рассказала, что в соответствии с готовящимся проектом ужесточения санкций собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Законопроект, по ее словам, позволит Британии «бить по более широкому спектру целей». Нынешнее законодательство страны позволяет вводить санкции только против людей и организаций, непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины, а новый документ позволит распространить ограничения на любые компании, «интересные Кремлю».

В ответ на вопрос о том, не ударят ли такие меры по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "НАТО, Украина и Россия, последние новости":
Все материалы сюжета (15)


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Школы Шелеховского района переходят на удалеку
927 случаев COVID-19: заболеваемость коронавирусом в Иркутской области незначительно снизилась
Как получить «супериммунитет» к коронавирусу
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании