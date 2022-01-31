Лондон заморозит активы российских энергетических компаний в случае вторжения в Украину

Ограничения коснутся физических и юридических лиц, обладающих для России «стратегической значимостью», сообщает РБК со ссылкой на The Times.

Ограничения могут коснуться и других секторов экономики, пишет газета. Власти Великобритании готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Лицам, которые попадут в список, будет запрещен въезд на территорию Британии.

В эфире Sky News Элизабет Трасс рассказала, что в соответствии с готовящимся проектом ужесточения санкций собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Законопроект, по ее словам, позволит Британии «бить по более широкому спектру целей». Нынешнее законодательство страны позволяет вводить санкции только против людей и организаций, непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины, а новый документ позволит распространить ограничения на любые компании, «интересные Кремлю».

В ответ на вопрос о том, не ударят ли такие меры по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».