«Здорово, но что это даст экономике?» Эксперты о льготной ипотеке на вторичку

Александр Якубовский, член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ

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В Госдуме предложили создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. С таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ, иркутянин Александр Якубовский. Он считает, что в населенных пунктах, где не строят новостройки, россияне не могут пользоваться ипотекой с государственной поддержкой, что ставит граждан в неравные условия. Якубовский предложил создать новую программу либо расширить на эти территории действие всех имеющихся льготных программ, передают «Известия». Портал SIA.RU попросил банкиров оценить идею депутата.

«Программу стоит распространить на рынок ИЖС»

В целом, банкиры поддерживают инициативу пересмотра условий льготных программ. Так, банк ВТБ еще в прошлом году для развития адресной поддержки населения в регионах России выступил с инициативой по модернизации условий «Ипотеки с господдержкой» после ее завершения.

– Программу стоит продолжить с фокусом на социальные категории населения, а также увеличить объем субсидирования для рынка ИЖС, на котором в настоящий момент в рамках господдержки можно приобрести готовый дом, – считают в банке.

«Инициатива положительная»

По словам управляющего банком «Открытие» в Иркутской области Владимира Чернышева, в декабре 2021 года на долю льготной ипотеки в банке приходилось 15% от всего объема выдач, но могло быть существенно больше, если бы программа была расширена.

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области

– Инициатива однозначно положительная, – говорит Владимир Чернышев. – На сегодняшний день в банке «Открытие» есть офисы продаж, которые находятся на удаленных территориях – например в городе Братске Иркутской области, где застройка не ведется в принципе. Получается, что льготные программы ипотечного кредитования, такие как «Госпрограмма-2020» и «Семейная ипотека», которые направлены в конечном итоге на поддержание платежеспособности граждан РФ, не применимы к рынкам недвижимости этих населенных пунктов. Граждане вынуждены либо менять место жительства, либо ограничиваться базовыми ставками по ипотечным кредитам при покупке жилья на вторичном рынке, а они в среднем в два с лишним раза выше, чем ставки по льготным программам. Отсюда вывод – льготные программы необходимо дорабатывать. Я считаю, льготная ипотека необходима в каждом городе.

Управляющий банком «Открытие» отмечает, что, в отличие от жителей удаленных территорий, иркутяне недостатка в предложениях новостроек не испытывают, сейчас в банке аккредитовано порядка 20 жилых комплексов Иркутска. Единственная проблема, которая беспокоит иркутян, – это резко растущие цены, говорит он.

По оценкам Владимира Чернышева, по итогам 2021 года 65% общего объема выдач ипотеки в банке приходится на вторичный рынок, 20% – на покупку новостроек и 15% – на рефинансирование ипотечных кредитов.

«Инициатива привлекательна, но что она даст экономике?»

Льготная ипотека, несомненно, является драйвером строительного рынка, заявляет Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске. По итогам 2021 года 53% от всех видов кредитов с господдержкой в России пришлось на льготную ипотеку.

Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

– В нашем портфеле её доля составляет 20%. Несмотря на привлекательную ставку – 5,99%, выбор квартир по ней сейчас существенно ограничен. Сегодня внимание заемщиков переключилось на другую программу с господдержкой – «Семейную ипотеку». Более мягкие условия, а именно более высокая максимальная сумма кредита в нашем регионе – 6 млн (по льготной ипотеке – 3 млн), более привлекательная ставка – 4,69%, программа доступна для семей, в которых первые и/или последующий ребенок родились после 01.01.2018, возможность приобретения по договору уступки прав требования, привели к тому, что спрос на неё вырос с 10 до 30 %.

Несмотря на стремление государства поддержать строительную отрасль, баланс между первичным и вторичным жильем в Иркутске не меняется несколько лет, подчеркивает Ольга. В целом, кредиты, выдаваемые на приобретение квартир в новостройках, не превышают 19% всего объема ипотечных кредитов в Иркутской области.

– Сейчас в Иркутске рынок недвижимости – это рынок продавца, так как спрос превышает предложение, что, конечно же, связано с дефицитом строящегося жилья. Тем не менее введение новых программ ипотечного кредитования помогает сократить сроки сделок. Сейчас средний срок подбора/поиска квартиры на вторичном рынке составляет 42 дня, оформление самой ипотеки в связи с автоматизацией всех процессов занимает от нескольких часов до 1 дня при условии предоставления документов.

С точки зрения решения вопроса доступности жилья, инициатива депутата является крайне привлекательной, уверена Ольга Беспечная.

– Действительно, города с численностью населения менее 50 тысяч человек практически не имеют новостроек, население ограничено в возможности воспользоваться льготной ипотекой, при этом цена на недвижимость в городах позволяет уложиться в установленный лимит кредитования государством. С другой стороны, вторичный жилой фонд построен в 60-90-х годах, и его обновления происходить не будет. К тому же, вложение в стройку влечет развитие экономики, создание рабочих мест, задерживает молодежь в городах. Необходимо оценить, какую выгоду экономике и развитию малых городов даст льготная ипотека на вторичное жилье, – резюмирует управляющий Альфа-Банка.