Россияне рассказали, что их не устраивает в начальстве

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, устраивают ли жителей России их общение с руководством, и какие факторы являются самыми раздражающими.

Больше половины опрошенных (52%) отметили, что довольны своими рабочими отношениями с начальством.

Из тех, кто недоволен отношениями с начальством, 61% респондентов отметили, что считают руководителя некомпетентным специалистом. 54% опрошенных пожаловались, что начальство не хочет их повышать. 47% участников исследования указали, что их руководство часто может манипулировать понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и даже увольнением.

41% респондентов недовольны тем, что начальство ведет себя агрессивно по отношению к подчиненным, а 39% опрошенных отметили, что им не нравятся личные качества руководителя. Четверть участников исследования рассказали, что их руководитель распускает на работе сплетни. Еще 9% опрошенных недовольны звонками и сообщениями руководителей в нерабочее время.

В варианте «Другое» 17% респондентов чаще всего указывали задержки зарплат, большой объем работы не по специальности и невнимательность руководства по отношению к подчиненным.

Что вас не устраивает в отношениях с начальником?