Россияне рассказали, что их не устраивает в начальстве

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, устраивают ли жителей России их общение с руководством, и какие факторы являются самыми раздражающими.
Больше половины опрошенных (52%) отметили, что довольны своими рабочими отношениями с начальством.
Из тех, кто недоволен отношениями с начальством, 61% респондентов отметили, что считают руководителя некомпетентным специалистом. 54% опрошенных пожаловались, что начальство не хочет их повышать. 47% участников исследования указали, что их руководство часто может манипулировать понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и даже увольнением.
41% респондентов недовольны тем, что начальство ведет себя агрессивно по отношению к подчиненным, а 39% опрошенных отметили, что им не нравятся личные качества руководителя. Четверть участников исследования рассказали, что их руководитель распускает на работе сплетни. Еще 9% опрошенных недовольны звонками и сообщениями руководителей в нерабочее время.
В варианте «Другое» 17% респондентов чаще всего указывали задержки зарплат, большой объем работы не по специальности и невнимательность руководства по отношению к подчиненным.
Что вас не устраивает в отношениях с начальником?
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Я считаю его некомпетентным специалистом
|
61%
|
Не хочет меня повышать
|
54%
|
Может манипулировать понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и даже увольнением
|
47%
|
Ведет себя агрессивно по отношению ко всем подчиненным
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41%
|
Мне не нравятся его личные качества
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39%
|
Распускает сплетни о подчиненных
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25%
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Мне не нравятся звонки и сообщения от него в нерабочее время
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9%
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Другое
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17%