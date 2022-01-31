При поддержке банка ВТБ на Тверском бульваре открывается выставка избранных фотографий ТАСС 1970-х годов

Банк ВТБ и ТАСС подвели промежуточные итоги совместного проекта по систематизации исторического фонда фотографий агентства. В 2021 году в фокус исследовательской работы попали более 70 000 фотографий, сделанных в
В ходе работы была проведена систематизация физического фотоархива — негативов и их отпечатков, а также категоризация и тегирование изображений в цифровом банке данных. С каждым фото проводилась индивидуальная работа: подтверждались авторские права, уточнялись даты съемок и запечатленные события, при необходимости корректировались подписи к кадрам на русском и английском языках. Для реализации проекта была задействована большая команда специалистов, среди которых бильд-редакторы, лингвисты, историки, искусствоведы, юристы, IT-разработчики, инженеры и многие другие.
«Фотокорреспонденты ТАСС на протяжении всей истории существования агентства регулярно становились свидетелями ключевых событий, фиксируя их и сохраняя для нас. Логическим завершением большого этапа по верификации и систематизации фотоархива
«Фотоархив ТАСС — это золотой фонд репортажных фотографий и источник знаний об истории России и мира за последнее столетие. Сохранить память о ключевых событиях, сделать доступной эту информацию для российской и зарубежной аудитории — одна из важных задач агентства. Я рад, что эта ответственная работа, начатая нами в 2015 году, проходит при неизменном партнерстве банка ВТБ. В процессе верификации и систематизации архива было сделано немало интересных открытий — вторую жизнь обрели не только редкие и до настоящего времени малоизвестные снимки, но и целый ряд событий
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