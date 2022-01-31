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Николай Макаров возглавил Северную территориальную дирекцию Банка Уралсиб

Николай Макаров возглавил Северную территориальную дирекцию Банка Уралсиб, которая была создана в январе 2022 года на основе объединения Архангельской и Карельской территориальных дирекций. Северная тердирекция входит в макрорегион Северо-Запад ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Николай Макаров работает в Банке Уралсиб с 2003 года. Карьера будущего руководителя началась с должности кредитного инспектора. На сегодняшний день Николай Макаров имеет успешный опыт работы как в центральном офисе Уралсиба в Москве, так и в региональной сети – с 2012 года он возглавлял Карельскую территориальную дирекцию. 

Николай Макаров с отличием окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ, а также прошел дополнительное обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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