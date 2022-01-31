Дальневосточный банк предложил программу автострахования «Каско: я не виноват 2.0»

В Дальневосточном банке стартовали продажи полисов автострахования «Каско: я не виноват 2.0»* от страховой компании АО «Д2 Страхование». Новая программа – это комплексная защита автомобиля на случай дорожно-транспортного происшествия. Страховой случай включает в себя риск повреждения или полной гибели транспортного средства вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине третьих лиц без полиса ОСАГО. Стоимость страховой защиты на год составляет от 900 до 6 000 рублей в зависимости от выбранной программы. Максимальная страховая выплата — до 450 000 рублей. При этом приобрести программу можно независимо от наличия полиса ОСАГО.

Оформить полис «Каско: я не виноват 2.0» по одному из шести пакетов страхования можно в любом офисе Дальневосточного банка. Для этого понадобятся следующие документы: паспорт, водительское удостоверение, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации. По программе «Каско: я не виноват 2.0» могут быть застрахованы личные легковые автомобили не старше 15 лет – для иномарок и не старше 10 лет – для российского автопрома. Марки-исключения из программы: Ferrari, Maserati, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce.

*С полными условиями страхования и Сервисной Программы можно ознакомиться в Публичной оферте о заключении договора (полиса) страхования средств наземного транспорта «Каско: я не виноват 2.0» (ред. 08.12.2021) на сайте www.d2insur.ru

Услугу предоставляет АО «Д2 Страхование». Лицензии ЦБ РФ СИ № 1412 от 10.03.2021, СЛ № 1412 от 10.03.2021. Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.2, помещ. 1. Официальный сайт: www.d2insur.ru.