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Дальневосточный банк предложил электронную регистрацию сделок с недвижимостью

Электронная регистрация сделок с недвижимостью — современный и безопасный сервис от Дальневосточного банка, позволяющий оперативно, без посещения МФЦ и Росреестра, подать документы на регистрацию права собственности, оплатить госпошлину и получить документы с отметкой о регистрации. Воспользоваться сервисом может любой желающий, просто обратившись в один из офисов Дальневосточного банка.

А при оформлении ипотеки в АО «Дальневосточный банк», электронная регистрация сделки позволит вам уменьшить ставку по кредиту на 0,3 п.п.

Подробную информацию об услуге можно получить на сайте, в любом офисе Дальневосточного банка или в Едином контактном центре по тел.: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный). Стоимость услуги определяется согласно действующим тарифам АО «Дальневосточный банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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