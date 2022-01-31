Сделки M&A станут важным инструментом роста капитализации компаний ритейла в 2022 году

Розничный сектор продолжает процесс консолидации: по данным INFOLine, сегодня на 10 крупнейших розничных сетей приходится уже около 30% рынка, а на рынке FMCG рыночная доля 10 крупнейших ритейлеров составляет около 40%. По мнению экспертов IB Strategic Advisory Team Райффайзен Банка, в силу замедления роста рынка, ужесточения конкуренции и снижения возможностей для органического открытия магазинов, а также ухудшения доступа к международным рынкам капитала в 2022 году процесс укрупнения бизнеса в розничном секторе продолжится за счет сделок слияния и поглощения (M&A). Основными трендами отрасли также станут трансформация локальных брендов в федеральные, открытие крупными сетями магазинов низкой ценовой категории и развитие e-commerce .

В прошлом году сектор розничной торговли продемонстрировал значительный рост: продажи продовольственного и непродовольственного секторов увеличились на 11% и 20%1 соответственно за счет роста зарплат, инфляции и эффекта низкой базы. При этом, как отмечают эксперты IB Strategic Advisory Team, розничный сектор столкнулся с дефицитом персонала из-за роста конкуренции за него со стороны онлайн-ритейлеров , а также снижения мобильности кадров и активности трудовых мигрантов. В результате растущие расходы на персонал оказывали давление на рентабельность.

Для улучшения операционной эффективности, снижения затрат и развития бизнес-процессов многие компании начали процесс консолидации. Так, публичными ритейлерами в 2021 году был закрыт ряд крупных сделок: «Магнит» приобрёл сеть «Дикси» за 97 млрд руб., а «Лента» приобрела сети «Билла», «Семья» и объявила о покупке онлайн-ритейлера «Утконос». Также крупнейшими сетями Сибирского и Дальневосточного региона был создан холдинг «Восточный союз», который вошёл в топ-10 крупнейших FMCG ритейлеров по выручке.

В 2022 году на рынке ритейла ожидается продолжение консолидации отрасли также за счёт поглощения крупными компаниями небольших сетей и несетевых магазинов. Также аргументами в пользу сделок M&A в 2022 году станут замедление темпов роста рынка, ужесточение конкуренции, сокращение возможностей для рентабельного открытия магазинов, ухудшение доступа к международным рынкам капитала и процесс федерализации брендов — покупка мелких сетей и их трансформация в федеральные. Это может повлечь за собой аналогичные процессы по укрупнению поставщиков.

«2022 год — это завершение периода восстановительного роста в ритейле. Факторы, влиявшие на рост доходов населения в 2021 г., стабилизируются, а поддержка потребления кредитованием будет снижаться на фоне умеренно-жёсткой макропруденциальной политики. Мы ожидаем замедления роста розничных продаж в реальном выражении в 2022 г. примерно до 2% по сравнению с ростом более 7% в 2021 г.», — отмечает Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.

При этом рост продаж продуктов питания, скорее всего, будет опережать рост продаж непродовольственных товаров, так как последние более зависимы от ужесточения кредитных условий и более остро чувствуют замедление роста доходов населения.

«Мы видим на рынке достаточное число интересных объектов для инвестиций. Можно говорить об острожном интересе инвесторов из Азии, при этом европейские инвесторы пока активность снизили. На сделки M&A и формирование бизнес-стратегий российских ритейлеров будут оказывать влияние желание потребителей экономить на покупках. Для этого в 2022 г. крупнейшие продуктовые сети ускорят темпы открытия жёстких дискаунтеров, а также продолжат развитие линейки собственных торговых марок — причем как продуктовые, так и торгующие непродовольственными товарами сети», — добавляет Средин.

Дефицит рабочей силы в 2021 году также придал дополнительный импульс усилиям ритейлеров по автоматизации и улучшению бизнес-процессов в 2022 году.