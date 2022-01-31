Райффайзен Банк предоставит сотрудникам, недавно ставшими папами, дополнительный месяц отпуска

Сотрудники, недавно ставшие папами, смогут получить месяц отпуска дополнительно к ежегодному оплачиваемому отпуску, а затем работать два месяца по сокращенному графику с сохранением полной зарплаты. Оформить такой отпуск можно в течение года после рождения ребенка.

«Рождение ребенка — это важное событие, которое на некоторое время полностью захватывает внимание человека. Мы хотим, чтобы отцы имели возможность в полной мере разделить это время с матерями, не разрываясь между личной жизнью и работой, и комфортнее адаптироваться к меняющимся условиям жизни с появлением нового члена семьи», — прокомментировал Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзен Банка.

Мужчины в банке также могут уйти в полноценный декретный отпуск.