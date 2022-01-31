Плата по ипотеке к июлю может вырасти на 21%

Чтобы сохранить доступность жилья, эксперты призывают продлить льготную программу, сообщают «Известия».

Ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%. Такой расчет для «Известий» сделали участники рынка недвижимости. Они учли рост цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки – сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок – на 19%. Доступность жилья снижается, констатируют участники рынка. Улучшить ситуацию можно, пролонгировав льготную ипотеку после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой, считают эксперты.

За 2022 год новостройки могут подорожать на 15%, спрогнозировал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. В 2020–2021 годах рост цен на жилье перекрывал инфляцию и нет оснований полагать, что в 2022-м будет иначе, сказал он. Повышение стоимости обусловлено подорожанием стройматериалов, нехваткой рабочей силы, указала директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина.

В числе других причин – рост ставок по проектному финансированию, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Но даже если влияние этих факторов получится ослабить, цены продолжат расти как минимум в пределах инфляции – в течение первого полугодия средняя стоимость первичного жилья может вырасти на 5%, сказал он. Вслед за новостройками дорожает и вторичка, добавил Андрей Колочинский.

По словам эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, при условии деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные – вырастут до 11,5-13%. Если же произойдет эскалация геополитической напряженности, ставки по ипотеке могут превысить 13% из-за непредсказуемых рисков, считает эксперт.

По прогнозу директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, за первое полугодие средняя ипотечная ставка может вырасти на 1-1,5%, до конца года – на 2-2,5%.

При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала для «Известий» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки (сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок) – на 19%, сказала она.

Например, при средней цене 1 кв. м вторичного жилья в России в 82 605 рублей, площади квартиры 30 «квадратов» за полгода при названных условиях ежемесячный платеж вырастет с 20,188 тыс. рублей до 24,353 тыс., а итоговая стоимость покупки – с 5,2 млн рублей до 6,2 млн, рассказала Татьяна Решетникова.

В Москве при цене средней однушки в новостройке в 10,7 млн рублей (первоначальный взнос 15% на 20 лет) и ставке 9,9% ежемесячный ипотечный платеж составит 87 тыс. рублей. При подорожании квартиры на 5%, до 11,2 млн рублей, и росте ипотечной ставки до 12% платеж увеличится до 105 тыс. рублей, то есть на 21%, привел пример Андрей Колочинский.