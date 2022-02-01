Речные электрические трамваи запустят по Москве-реке в этом году

Электрические речные трамваи Ecobus с алюминиевой надстройкой начнут перевозить пассажиров по Москве-реке уже в навигацию 2022 года, сообщает “Вестник алюминиевой ассоциации”.

В общей сложности планируется построить 14 судов в Санкт-Петербурге на верфи компании Emperium, которая занимается разработкой и производством морского и речного транспорта на электрической тяге.

– Для строительства одного Ecobus’а требуется 3 тонны алюминия – из этого металла делается судовая надстройка. Используются прочные и устойчивые к коррозии алюминиевые сплавы на основе систем легирования алюминий-магний и алюминий-кремний-магний. Проект Ecobus – это полностью российская разработка с использованием отечественных материалов, конструкций и технологий, – говорится в сообщении.

Первые пять судов планируются к сдаче в мае 2022 года, еще два судна будут сданы весной 2023 года. Полностью пассажирский флот столицы укомплектуют к 2024 году.

Также в Москве построят причалы нового типа со станциями зарядки. Таким образом, в столице заработает первый в мире электрический водный транспорт, который будет обслуживать пассажиров круглый год.