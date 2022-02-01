Участники проекта Академия IT посетили офис En+ Digital

Участники проекта Академия IT побывали в иркутском офисе компании En+ Group и познакомились со своими будущими коллегами – сотрудниками En+ Digital. Большинство гостей – студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) по направлению информационные технологии. Сейчас они приступают обучение во втором потоке Академии (при координационной поддержке Корпоративного университета «ЕвроСибЭнерго»), рассказали SIA.RU в компании

Молодым программистам рассказали о задачах, стоящих перед IT-подразделением, показали современные рабочие места. Студенты также смогли составить более полное представление об условиях труда в компании и поучаствовать в тематической викторине. В общении со учащимися принял участие генеральный директор En+ Digital Александр Герасименко. По его мнению, молодые люди правильно выбрали профессию, ведь информационные технологии сегодня динамично развиваются и проникают во многие сферы жизни, в том числе помогают оптимизировать сложные производственные процессы.

Помимо технической составляющей, гибкого графика работы и высокой заработной платы, гостей офиса привлекла доброжелательная атмосфера, креативный подход в оформлении мест для отдыха и удачное расположение офиса. Он, напомним, находится в исторической части Иркутска на Нижней набережной реки Ангара.

Академия IT – совместная учебная программа En+ Group, РУСАЛа и ИРНИТУ. Ее цель – обеспечить компании высококвалифицированными молодыми IT-кадрами в соответствии с потребностями металлургического и энергетического бизнеса.

После успешного завершения Академии IT и защиты диплома выпускники гарантированно смогут трудоустроиться в En+ Group по своему профилю. Им предложат конкурентную заработную плату и предоставят комплекс социальных гарантий. С момента своего создания En+ Groupпомогает реализации молодежных образовательных проектов. Работа ведется на постоянной и комплексной основе по инициативе основателя компании Олега Дерипаски.

Генеральный директор En+ Digital Александр Герасименко:

- Когда учащиеся Академии IT проходят стажировку, мы делимся с ними знаниями об особенностях энергетической отрасли. Студенты получают дополнительные навыки в сфере информационной безопасности, разработке web, мобильных приложений и многих других направлений. Не менее важны знакомство и общение с будущим коллективом, наставничество и поддержка со стороны коллег. В результате выпускник не тратит многие месяцы на адаптацию. Он остается в регионе и без раскачки приступает к выполнению важных задач, приобретает ценный практический опыт и знания.

В настоящее время во второй этап программы прошло 22 человека. Сейчас ведется набор на новый поток. Желающих постигать азы и нюансы Digital-сферы на данный момент 107 человек. Подать заявку на обучение можно до 15 февраля, заполнив соответствующую форму по ссылке. Более подробная информация об Академии IT размещена на сайте.