Уровень сбросов воды на Иркутской ГЭС снизили из-за угрозы подтопления села Жилкино

Сейчас там работают спасатели, рассказали SIA.RU в МЧС.

Сообщение о резком подъеме воды в Ангаре поступило в центр управления в 12 часу ночи. Об угрозе подтопления двух домов сообщила администрация муниципалитета. В село направили спасателей.

В связи с ситуацией сброс воды на Иркутской ГЭС снизили с 1800 до 1500 кубометров в секунду.

На утро 1 февраля в населенном пункте подтоплены 5 огородов и фундаменты 2 домов. В пункте временного размещения села Александровское оказались 2 человека, еще 1 человек находится у родственников.

Гидрометеорологии предупредили, угрозы другим населенным пунктам нет.

Напомним, что в с. Усолье-Жилкино Боханского района проживают 20 человек, из них 1 несовершеннолетний ребенок. Всего домов – 49, из них жилые – 13 домов, не жилые – 36.