Первый в регионе кинематографический класс открыли в Иркутске

«Кинокласс Гайдайцентра» – пилотный проект на базе школы №19, рассказали SIA.RU в мэрии.

Занятия проходят еженедельно по субботам, их посещают учащиеся восьмых классов. В программе – изучение истории отечественного и зарубежного кинематографа, вопросов кинопроизводства, практические занятия по видеосъёмкам и монтажу. Кроме того, проводятся профориентационные встречи, на которые приглашают работников кино, театра и телевидения.

– Идею создания такого класса мы вынашивали давно. И теперь радуемся тому, как быстро проект набирает обороты. Современный мир устроен так, что компетенции, связанные с созданием видеоконтента, бывают нужны каждому второму. В киноклассе мы не загоняем детей в рамки того, что они обязаны пойти работать в кинопроизводство или немедленно определиться с профессией. Мы даем широкий спектр навыков, который пригодится им в современном мире вне зависимости от того, какую профессию они выберут, – прокомментировал один из авторов проекта, режиссер Юрий Яшников.