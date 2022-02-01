Корпус для начальных классов открыли в иркутской гимназии №1

Там будут учиться 360 детей, рассказали SIA.RU в мэрии.

Несколько лет бывший спальный корпус не использовался. В здании провели капитальный ремонт. Объект перепланировали, отремонтировали систему отопления, заменили электропроводку, провели работы по внутренней и внешней отделке.

Напомним, что в 2021 году гимназии №1 города Иркутска исполнилось 60 лет. В настоящее время в образовательном заведении обучается более 900 школьников. На протяжении последних 5 лет реализуется профильное обучение. Ежегодно выпускников по результатам олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций приглашают в ведущие вузы страны.