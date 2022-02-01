Закон о защите минимального дохода должников вступил в силу в России

С 1 февраля должникам при взыскании разрешили сохранять на счете прожиточный минимум, сообщает РБК.

С 1 февраля часть зарплаты должника в размере прожиточного минимума не будет взыскиваться по исполнительным документам, для этого нужно подать заявление в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Нововведение не коснется алиментщиков.

Также закон не распространяется на случаи возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплаты административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.

В связи со вступлением закона в силу Минюст в декабре внес поправки в порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую не может быть обращено взыскание.