Названы самые дорогие города России для жизни

Москва и Санкт-Петербург не вошли даже в первую десятку, сообщает РБК.

Из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены зафиксированы в административном центре Чукотки Анадыре – там установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг, стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Из ежегодно обследуемых населенных пунктов этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.

Немногим меньше товары и услуги обходятся жителям населенных пунктов Камчатского края и Якутии (отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания). Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов (индекс для Москвы – 1,28 – при общероссийском значении 1), а Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75, то есть там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

Инфляция в 2021 году в целом по России составила 8,4%, однако по регионам показатель довольно существенно различался. В Дагестане был зафиксирован наибольший рост цен – 11,8% к концу года, тогда как в Ненецком автономном округе – наименьший: 3,7%. В 54 субъектах России рост цен превысил общероссийский показатель, включая пять регионов, где инфляция приняла двузначное значение: Севастополь – 10,1%, Алтайский край – 10,2%, Хакасия – 10,2%, Калмыкия – 11,5% и Дагестан – 11,8%.