En+ Group расширяет географию грантового конкурса экологических проектов

Компания объявляет о начале приема заявок в третьем ежегодном грантовом конкурсе экологических проектов. Впервые в этом году в нем смогут принять участие жители республики Бурятия. Ранее география проекта охватывала города, расположенные в четырех регионах: Иркутской, Нижегородской, Челябинской областях и Красноярском крае, рассказали SIA.RU в компании.

Совокупный размер фонда в 2022 году составит 10 млн рублей. Победители получат грант в размере до 500 тысяч рублей. Он должен быть направлен на сохранение водных экосистем, биоразнообразие и экологический баланс природных территорий.

Подать документы соискателям необходимо с 1 февраля по 15 марта 2022 года. Победителей определит независимый экспертный совет, состоящий из 25 представителей науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, общественников, и конкурсная комиссия.

В соответствии с положением, кандидаты могут выбрать любое из пяти предложенных направлений, среди которых эковолонтерство и совершенствование инфраструктуры природных объектов («Местная инициатива»), экологическое предпринимательство («Объединяя ресурсы»), образовательные проекты экологического содержания («Передавая опыт»), научные исследования в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия («Наука и практика»), а также отдельная номинация для тех, кто получал грант ранее и намерен продолжить заниматься воплощением заявленных идей («Курс на устойчивость»).

Благодаря новой подноминации «Экологическая тропа» активисты смогут создавать новые или благоустраивать уже имеющихся экологические тропы. Направление «Зеленая энергия» позволит работать над развитием научных разработок по экологизации производства. Лучшие идеи будут применены на предприятиях En+ Group. Помимо этого, непосредственно сотрудники энергохолдинга сумеют воплотить в жизнь инициативы по улучшению экологической ситуации территорий, присоединившись в качестве корпоративных волонтеров.

Участниками могут стать некоммерческие организации (кроме религиозных и политических), государственные федеральные, региональные и муниципальные бюджетные учреждения, учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья, управляющие компании, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках конкурсных направлений.

В период действия программы волонтеры получат возможность прослушать тематические вебинары, онлайн-презентации, очные консультации в городах, где будет воплощаться в жизнь их проект.

Более подробная информация о конкурсе, положение, форма заявки, расписание мероприятий и контактная информация размещены на сайте enplus-grant.ru.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:

- Количественные результаты проекта уже переходят в качественные и позволяют решать главную задачу грантового конкурса - внедрение и развитие новых механизмов поддержки местного сообщества и его инициатив в области охраны окружающей среды. В этом году мы вновь готовы поддержать начинания, которые привлекут большее внимание к сохранению окружающей среды и помогут внедрить экологические практики в повседневную жизнь. География конкурса расширяется и мы ждём актуальные интересные проекты из Республики Бурятия.

Грантовый конкурс экологических проектов проводится с 2020 года и является частью комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс». Она проводится по инициативе основателя компании Олега Дерипаски с 2011 года и включает экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты.

В 2021 году En+ Group поддержал 22 проекта из 8 городов – Иркутска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ангарска, Усть-Илимска, Байкальска, Дивногорска и Миасса. Всего на конкурс поступило 150 заявок. Лауреаты провели сезоны экообразовательного проекта «Умные каникулы» в ботаническом саду, выставки экодизайна, получили более 50 мастер-классов и лекций, организовали анимационный фестиваль «Зеленые мультфильмы».

Грант позволил создать 100 искусственных гнездовий для птиц, провести волонтерские мероприятия по уборке мусора, сбору редких растений и семян, учету редких животных, а также создать объемный арт-объект из вторичного сырья на 26 км Байкальского тракта. Результатом деятельности активистов стали расчищенные ручьи и экотропы, благоустроенная территория пляжа. Благодаря установленным на базах отдыха специальным контейнерам удалось собрать и передать на утилизацию около 5 тысяч батареек.