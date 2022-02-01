Кражи личных данных боятся почти 90% иркутян

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и приватный веб-браузер Vivaldi выяснили (исследование есть у SIA.RU), как сотрудники иркутских компаний относятся к скрытому сбору их персональных данных в интернете.

Исследование показало, что 89% сотрудников из Иркутской области боятся, что будут украдены данные их паспортов, еще 87% опасаются за то, что в сеть утекут данные об их банковских картах, 77% отметили, что хотели бы сохранить конфиденциальность данных о месте жительства и доходах. 52% добавили в этот список данные о детях, включая имя, пол, возраст, интересы. Кроме того, 42% не хотели бы открывать данные о своих интересах.

Вопрос приватности в интернете сегодня волнует большинство пользователей. По данным опроса, 76% респондентов из Иркутской области знают о том, что информация об их действиях в сети собирается и анализируется крупными IT компаниями (например, Google, Amazon, Facebook). 78% опрошенных понимают, что собранная информация используется для того, чтобы нацелить рекламу на их интересы, при этом более 70% респондентов раздражает, когда они видят рекламу сразу после запроса в поисковой системе на похожу тему. Еще 11% считают, что происходит сбор статистики для госорганов, 7% предполагают, что информацию в интернете собирают мошенники, которые занимаются кражей средств с банковских карт.

О том, как можно обезопасить себя в сети, участники опроса осведомлены слабее, чем об опасности кражи их данных сторонними компаниями. 26% иркутских сотрудников сказали, что не знают, как защитить свои данные от кражи. 52% респондентов указали, что для большей приватности нужно использовать безопасный браузер, еще столько же опрошенных считают, что стоит использовать блокировщики трекеров и отключить файлы cookies. 48% респондентов ответили, что используют vpn.