Некоторые социальные пособия россиян с 1 февраля вырастут на 8,4%

Так, единовременная выплата при рождении ребенка составит 18,8 тыс. рублей в случае, если ребенок родился до начала февраля, и 20,4 тыс. рублей – если ребенок родился после 1 февраля. Обратиться за выплатой можно в течение полугода с момента рождения ребенка, сообщают «Известия».

Минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составит 7,6 тыс. рублей в месяц, максимальная планка вырастет до 31,3 тыс. рублей (сейчас – 7 тыс. и 29,6 тыс. рублей соответственно). Если пособие уже было назначено ранее, дополнительно обращаться за перерасчетом не потребуется.

Единовременное пособие, которое выплачивается опекунам или усыновителям при передаче детей в семью, составит 20,4 тыс. рублей, а максимальное – 156,4 тыс. рублей. Всё это в случае, если ребенок будет передан после 1 февраля.

Также проиндексированы будут и некоторые другие социальные выплаты, в том числе пособие на погребение (составит 6,9 тыс. рублей), пособия тем, кто получил инвалидность из-за чернобыльской аварии, и ликвидаторам (3,1 тыс. рублей ежемесячно), героям и полным кавалерам ордена Славы (74,6 тыс. рублей ежемесячно).