Назван победитель конкурса айдентики 85-летия Иркутской области

Больше всего жителей области проголосовали за проект Артема Бернэ, рассказали SIA.RU в администрации области.

Конкурс по разработке айдентики в честь празднования 85-летия региона проводился в несколько этапов: прием заявок, отборочный тур, финальное народное голосование в онлайн-формате.

В конкурсе приняли участие 25 молодых жителей области.

Экспертный состав жюри, который состоял из представителей Союза художников и Союза Дизайнеров России, Клуба молодых архитекторов, вузовского сообщества и СПО, органов власти и общественности, выбрал четыре лучшие работы.

За победу в народном голосовании десять дней боролись Артем Бернэ, Евгений Семенов, Никита Скорохватов и Борис Тарасов. По итогам голосования победителем стал графический дизайнер из Иркутска Артем Бернэ.

«Когда возникла идея народного голосования, все рассчитывали на честную борьбу, но, к сожалению, некоторые участники воспользовались новыми сервисами накрутки. И те результаты, которые мы получили на сайте, не совсем достоверно отражают выбор реальных людей. Мы были вынуждены вычесть накрученные голоса. Поздравляем Артема Бернэ, благодарим всех финалистов за участие и достойные работы, — рассказала Светлана Павлова, главный редактор портала IRK.ru.

Айдентика – это визуальная составляющая бренда, в том числе различная сувенирная продукция, призванная повысить его узнаваемость. Конкурсная работа победителя состоит из основных элементов фирменного стиля и принципов его использования.