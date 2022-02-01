Марина Седых выступила экспертом в дискуссии ИГУ об устойчивом развитии

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» (холдинговая структура ИНК) приняла участие в роли эксперта в дискуссии «Устойчивое развитие и ESG-принципы». Организатором мероприятия выступила Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета, рассказали SIA.RU в компании.

Участники дискуссионного клуба – представители Корпорации развития Иркутской области, Иркутской нефтяной компании, Сбера, эксперты различных отраслей, предприниматели – обсуждали вопросы введения обязательной сертификации малого и среднего бизнеса в области устойчивого развития и присвоения ESG-рейтинга.

– Сейчас ESG достаточно сильно влияет как на бизнес, так и на жизнь каждого человека. Каждый должен понимать, что это такое и как правильно жить и реализовывать свои проекты. Если говорить об ответственном отношении к окружающей среде, мы видим, как меняется климат: прошедший год был самым теплым седьмым годом за последние 20 лет. Мы наблюдаем, как стихийные бедствия – наводнения, ураганы – происходят в разных точках мира. Это, как и таяние ледников, является следствием выбросов парниковых газов. Излишние выбросы углекислого газа, создаваемого деятельностью человека, уже влияют на жизнь всей планеты, – рассказала Марина Седых.

Участники обсудили и тему ESG-рейтинга компаний из различных отраслей. Марина Седых отметила, что он высокий у банковских структур – в силу деятельности. Добывающим компаниям сложно достичь подобных показателей. При этом Иркутская нефтяная компания начала заниматься устойчивым развитием задолго до того, как ООН определила 17 целей по устойчивому развитию в 2015 году.

­– Мы первые и единственные в России стали закачивать попутный газ в пласт. Первые выпустили адаптационные облигации. Строим современный завод по производству полимеров из добываемого газа. Причем это будут не бытовые пластики, а промышленные полимеры и сырье для производства композитов. Рассматриваем концепции производства водорода – самого чистого сегодня топлива. Невзирая на то, что мы добываем нефть, мы всё равно всеми силами стремимся к углеродной нейтральности, – отметила Марина Седых.

Также глава «ИНК-Капитал» ответила на вопросы присутствующих и подчеркнула значимость социальной ответственности при разработке ESG-стратегии. «Если это компания, которая не связана с климатической повесткой, то, мне думается, надо начинать с социальной составляющей. Выстраивать стратегию взаимоотношений с работниками, основанную на равных правах. А это прежде всего выполнение всех договоренностей, забота о каждом члене коллектива, миссия и ценности, разработанные внутри компании и принятые каждым участником команды. Очень важна социальная ответственность компании на территории присутствия».

Так, Иркутская нефтяная компания в течение нескольких лет реализует проект «Усть-Кут – территория будущего». Это благоустройство территории, открытие ИНК-Классов, помогающих старшеклассникам подготовиться к поступлению в вузы на профильные для нефтегазодобычи направления. Другим масштабным направлением является здравоохранение: в 2021 году компания построила госпиталь в Усть-Куте для лечения COVID, проводит реабилитацию жителей Усть-Кута, перенесших коронавирус. Также это проектирование и строительство нового микрорайона для работников Иркутского завода полимеров, создание рабочих мест, культурные проекты. В ближайшее время планируется запустить программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи устькутянам в ведущих клиниках других регионов России.