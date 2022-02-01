Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП-15 самых активных банков в социальных сетях

АТБ занял 14 место в рейтинге самых активных банков и 4 место по приросту активности в социальных сетях за 2021 год по данным сервиса Brobank.ru.

В ежегодном рейтинге участвуют банки, входящие в ТОП-100 по объему собственных активов и с минимальной аудиторией 10 000 подписчиков во всех соцсетях. Рейтинг строился на среднестатистической ежедневной частоте публикаций в ВК, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Twitter в течение всего 2021 года. Учитывались посты во всех социальных сетях, где есть аккаунт банка. Обязательным условием была возможность перехода в группу с официального сайта структуры.

В рейтинге ТОП-20 самых активных банков в социальных сетях по итогу всего 2021 года АТБ удалось занять 14 место.

Благодаря активной работе банк также занял лидирующие позиции по приросту активности в соцсетях. По этому критерию АТБ в ТОП-5 среди российских банков по версии Brobank.ru.

«Социальные сети – хорошая возможность взаимодействовать с нашими клиентами вне офиса. Мы можем простым языком рассказывать про сложные вещи в мире финансов и наглядно показывать не сухие цифры, а житейские ситуации, в главной роли которых может оказаться каждый из наших подписчиков. Например, как рассчитать свой кэшбэк, воспользоваться с умом льготным периодом кредитной карты, или не упустить высокий процент по новому вкладу», – рассказал советник Председателя Правления АТБ Александр Рукавишников.