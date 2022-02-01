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Банк УРАЛСИБ повысит ставки по вкладу «Прибыльный сезон» до 9,6% годовых

С 8 февраля 2022 года банк УРАЛСИБ повысит ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон».  

– При размещении на 181 день ставка составит 8,3% годовых, на 367 дней – 8,8%, на 1100 дней – 9,6% годовых, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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